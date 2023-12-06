Волонтёры Хабаровска спасают бездомных животных

В городе, где каждый день сотни людей спешат по своим делам, есть те, кто обречены жить на улице. Бездомные животные, которые либо никогда не имели, либо навсегда потеряли свой дом, свою семью, своё место в этом мире. Их глаза отражают огромную боль и беду, которые им приходится переживать каждый день.
Именно здесь вступают на сцену волонтёры. Они проводят дни и ночи, чтобы обнаружить беспризорников, предоставить им временное укрытие и оказать медицинскую помощь. Они делают это от чистого сердца и безвозмездно, потому что верят в то, что каждое животное заслуживает любви и заботы.
Владелица приюта для бездомных животных Екатерина Корчагина и волонтёр с многолетним стажем Валерия Кузнецова познакомилась несколько лет назад — тогда в Кировском районе было несколько случаев, когда щенков кусали их сородичи или чужие собаки, и они были серьёзно ранены. С тех пор спасают животных вместе.
Лера хорошо помнит всех своих спасённых хвостиков — но особенно сильно, конечно же, первого питомца. Это была возрастная собака, жившая на одной из промышленных баз. Она была маленькой, пушистой, и походила на большую болонку. Ей уже было 8 лет, и она страдала от большой грыжи. Хозяин базы ошибочно думал, что это раковая опухоль, и утверждал, что её нужно везти к врачу оперировать, но заниматься этим не собирался.
«В течение долгого времени собака сидела на цепи, пока я не поговорила с хозяином и не добилась, чтобы они сняли её с цепи и построили вольерчик. Каждый день, когда я приезжала на работу, я кормила и выгуливала собаку. Однако опухоль не увеличивалась, а позже оказалось, что это всего лишь грыжа. Кто-то сильно ударил собаку и все её внутренности вывалились в брюшину. Однако добрый хозяин базы решил не лечить собаку, а просто вывезти её в лес. Он решил действовать. Но собака смогла сбежать и вернуться. Уже на следующий день она прибежала на базу. Охранники предупредили меня, что если я не заберу её оттуда, то они просто избавятся от неё и убьют. Я быстро собралась и отправилась. Помню, что это был дождливый август. Везде было грязно, мокро и сыро», — говорит Валерия Кузнецова.
Бедная собака тряслась в будке, привязанная верёвкой за шею. Валерия схватила эту грязную собаку и села в такси. Таксист чуть не высадил её по дороге, но в итоге привёз домой. У девушки уже было трое животных, а теперь их стало уже четверо. Она помыла малышку, обработала от паразитов и отвезла к врачу. В итоге оказалось, что это была несложная грыжа, которую никто не оперировал вовремя.
С болью Лера вспоминает о том, что собака оправилась после операции, но позже во дворе съела яд в притраве, который был подброшен догхантерами. Была полная потеря зрения и в итоге, девочка умерла от эпилепсии и бесконечных судорог. Несмотря на все проблемы, собака прожила почти год в любви и заботе.
«Волонтёрство с тех пор стало моей страстью. Я с самого детства любила животных и у меня всегда были свои питомцы. Но только последние шесть лет я начала уделять этому особое внимание. Моя помощь заключается в пристрое и вакцинации найденных бездомных животных. В основном я занимаюсь щенками, которым необходимо срочно сделать прививки, провести глистогонку, обработать от паразитов и, конечно же, найти им дом. Я уже не могу сказать, что я просто увлеклась этим делом, это стало моей жизнью», — рассказала Валерия.
Выбросили рядом с дорогой
С детства помогает обездоленным собакам и кошкам Екатерина.
«Моя история началась ещё в детстве, когда я стала волонтёром в приюте для животных. Сначала я просто тащила всех домой, как большинство детей, но потом, когда родители запретили, я стала прятать их в подвалах. Но жильцы жаловались на запахи и выкидывали их на улицу. Я умоляла других детей помочь, мы строили небольшие укрытия для животных. Иногда нам приходилось даже воровать еду, чтобы накормить их. Сейчас, когда удалось организовать приют, моя мечта практически сбылась, но пока я только арендую небольшой участок и беру несколько животных на передержку, чтобы иметь возможность платить аренду и покупать еду всем питомцам», — поделилась Екатерина Корчагина.
Содержать приют очень тяжело — и физически, и психологически. Каждая собака требует индивидуального подхода, а количество питомцев всё увеличивается. Некоторых животных она находит сама, других ей подкидывают или оставляют возле приюта, а иногда, замечая объявление, просто не может пройти мимо.
Прошлым летом Катя спасла малышку Шерри, помесь овчарки с ризеншнауцером. Ее прооперировали, и она осталась в приюте. Она до сих пор не нашла свой дом, несмотря на красоту. Катя оказала большую помощь волонтёрам, приняв четырёх щенков от брошенной на произвол судьбы нерадивыми хозяевами собаки по кличке Хася. Щенки были просто выброшены рядом с дорогой, в двух метрах от дома.
Сейчас все они содержатся в вольере на передержке у Кати. Вольер холодный, но это вольер. Волонтёры и добрые люди щенков подкармливали, собрали средства на прививки. Для хозяина они не существовали. Но в итоге Катя забрала их к себе. Одна девочка, Гера, пристроилась, а мальчик Абрикосик был пристроен неудачно и его вернули через полтора месяца. Сейчас он и его сёстры опять на передержке.
«Многие считают бродячих собак проблемой, но я не боюсь их, как все. Я иду и помогаю. На самом деле, собаки сами боятся. Это их способ защиты. И в этом виноват человек. Животные не появляются сами по себе. Это дело рук человека. Кошки не появляются сами по себе из труб в подвалах, и собаки не материализуются на улицах из-под земли. И пока люди не поймут это, этот круговорот никогда не закончится», — считает Екатерина Корчагина.
Животные не могут помочь сами. Они не смогут себе построить дом, утеплить будку, сварить кашу, подсыпать сено. Всё это может сделать только человек.
«Если бы в нашем государстве разрешили бесплатную стерилизацию животных, то, возможно, эта проблема была бы хотя бы на 50% решена», — полагает Валерия. — «Люди бы бесплатно с удовольствием бы отдавали своих животных на стерилизацию, кастрацию. А так… Все эти животные не просто так появляются на улице, а появляются оттого, что кто-то не справился с животным, у кого-то просто нет денег на стерилизацию. Рождаются щенки, а потом их выставили за дверь, мол, люди заберут. Но невозможно забрать всех щенков, не может один волонтёр тянуть на себе 150 собак. Это же нереально физически и материально. Поэтому всё зависит только от совести человека и государственной поддержки: была бы бесплатная стерилизация и наполовину проблема была бы уже решена».
Спасённым, но пока бездомным питомцам в первую очередь необходимо обеспечить тёплый вольер. Сейчас они живут в летнем вольере, а на улице уже зима. Нужны утеплённые будки, утеплители, может быть старые строительные вагончики, которые можно переоборудовать под вольер, строительные материалы для обивки будок.
«Я всегда нуждаюсь в помощи — в кормах для собак и кошек, лекарствах, стройматериалах, прогулках и внимании. Сейчас для обогрева нам нужны дрова, сено и одеяла. А ещё поводки, ошейники и памперсы. Я буду рада любой помощи», — сказала Катя.
Также было бы замечательно закупить мясо, фарш, обрезь на зиму и крупы, так как в холодное время года собакам требуется горячая пища. Конечно же, также нужны сухие корма и сено. Сено уже закупали, но оно быстро заканчивается из-за резкого похолодания в ноябре, который был похож на январь.
Постоянная проблема приюта — дефицит помощников. Число людей, готовых помочь, уменьшается с каждым днём, что затрудняет обеспечение теплом и едой. Пристраивать животных сложно: иногда они быстро находят новый дом, но чаще остаются на годы.
Приюту всегда нужны не только добросердечные волонтёры, но люди, которые могут помочь руками и материалами. Для строительства и ремонта нужны дрова и железо. Ведь вольеры и будки имеют ограниченный срок службы и требуют постоянного ремонта. Вопрос с кормами тоже всегда открыт, а также нужна ветошь, посуда для кормления, средства для уборки мусора и обработки помещений.
Екатерина Корчагина благодарна всем, кто не проходит мимо нуждающихся в помощи — будь то больные, брошенные, хромые или голодные, щенки или котята, старые или малыши. Отдельная благодарность волонтёрам за их чистые сердца, и, конечно же, неравнодушным людям, которые помогают волонтёрам и приютам с операциями, кормлением и всем остальным. Это действительно ценно и не каждому дано.
«Самое большая наша мечта — приобрести участок и возвести качественное и долговечное жилище, чтобы нашим пушистикам было комфортно и у них было больше пространства и возможностей. К счастью, у нас есть незаменимый волонтёр, наш приют и помогает нам. Также есть несколько девочек, которые помогают с ветошью, лекарствами и другими необходимыми вещами. Мы очень благодарны им за их постоянную поддержку. Вместе мы всегда собираем средства и закупаем всё необходимое для наших пушистых подопечных. Но, к сожалению, наших помощников очень мало. Поэтому важно создать условия, чтобы привлечь больше людей, которые готовы поддержать нас и наших питомцев» — с надеждой поведала Екатерина.
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