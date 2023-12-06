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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщают о начале вторжения в Пермский край экстремального холода

Температура воздуха в отдельных районах Прикамья может приблизиться к −40 градусам.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

В ближайшее время Пермский край окажется в самом центре экстремального холода. Аномалия температуры воздуха будет ниже нормы на 20 градусов.

Вчера холодные массы уже накрыли Ямало-Ненецкий округ, где температура воздуха опустилась до −43…-45 градусов. Холодный воздух мощного арктического антициклона с огромной скоростью начал распространяться с севера на запад.

В ГИС центре ПГНИУ сообщают, что экстремальное похолодание произойдет над территорией Пермского рая уже сегодня ночью, 7 декабря. Экстремальный холод распространится в низинные части, где утром ожидается до −37…-40 градусов, на возвышенностях будет около −30 градусов.

Утро четверга на севере Прикамья в условиях полного штиля и отсутствия облачности может стать самым холодным за весь период наступающего периода экстремальных морозов. Среднесуточная температура 7—8 декабря на севере Пермского края может оказаться ниже нормы на 22−24 градуса. Так холодно здесь не было с января 2015 года.

В Перми сегодня вечером температура воздуха уже опустится до −24…-26 градусов, к утру 7 декабря опустится ниже −30…-32 градусов. В пятницу, 7 декабря, ночь окажется еще холоднее с температурой воздуха около −35 градусов.

В период экстремальных холодов с 6 по 11 декабря в Пермском каре ожидаются сложные гололедно-изморозевые отложения.

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