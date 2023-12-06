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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Аэропорт Краснодара откроется в январе 2024 года: узнали ответ

Воздушное пространство на юге России закрыто уже почти два года — с 24 февраля 2022 года.

Источник: Администрация Краснодарского края

Временная мера затронула три воздушных гавани Кубани: в Геленджике, Анапе и Краснодаре.

Еще один аэропорт региона — в Сочи — работает в обычном режиме. На время закрытия воздушного пространства на юге России он стал хабом для дальнейшего путешествия.

Тем временем в соцсетях появилась информация, что официальное открытие аэропорта Краснодара состоится 25 декабря 2023-го, 15-го — техническое. Позже дата якобы сдвинулась на середину января. В пресс-службе воздушной гавани эту информацию опровергли: никаких решений об открытии вокзала не принималось.

На юге России сохраняется режим ограничений полетов.

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