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6 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчане рассказали, что хотят изменить в своей жизни после Нового года

Заняться образованием и больше читать хочет каждый третий кемеровчанин.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил кемеровчан и узнал, что они хотят изменить в своей жизни после Нового года. Выяснилось, что многие хотят больше времени уделять учёбе, общению с семьёй, спорту и отдыху.

Так, каждый третий кемеровчанин хочет больше читать и заняться образованием. Каждый четвёртый — уделять больше времени близким и своим увлечениям, а также наладить личную жизнь и заняться спортом.

Каждый пятый хочет больше отдыхать. По 16% респондентов мечтают о ремонте и пересмотреть отношение к жизни и окружающим. 15% думает переехать, изменить питание и начать изучать иностранный язык. 13% хочет отказаться от вредных привычек (интересно, что мужчины хотят этого больше, чем женщины), 11% думают сменить круг друзей. Всё устраивает в жизни лишь 7% людей.

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