6 декабря, источник: МК.RU Крым
Дефицит врачей в больницах Крыма составляет 10%
Больницы Крыма на 90% укомплектованы врачами и специалистами среднего звена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. По его словам, на данный момент больницы в Крыму укомплектованы врачами на 90%, а средним медицинским персоналом — на 91%.
Сейчас в Крыму приезжие специалисты остаются работать не только в городах, но и в селах республики, добавил он.