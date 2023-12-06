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6 декабря, источник: МК.RU Крым

Дефицит врачей в больницах Крыма составляет 10%

Больницы Крыма на 90% укомплектованы врачами и специалистами среднего звена.

Источник: МК.RU Крым

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. По его словам, на данный момент больницы в Крыму укомплектованы врачами на 90%, а средним медицинским персоналом — на 91%.

Сейчас в Крыму приезжие специалисты остаются работать не только в городах, но и в селах республики, добавил он.

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