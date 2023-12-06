6 декабря, источник: Комсомольская правда
За скандальный сериал «Слово пацана» вступился бывший спецназовец из Волгограда
Волгоградцы обсуждают в сети скандальный сериал «Слово пацана».
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Общественник и бывший спецназовец Антон Щепетнов из Волгограда вступился за получивший скандальную известность сериал «Слово пацана», вокруг которого возник общественный резонанс из-за сцен насилия с участием подростков. По словам волгоградца, сериал Жоры Крыжовникова ему понравился.
— Очень жесткий, честный, леденящий. Актерская работа, операторская на уровне, прекрасный саундтрек. Я не согласен с тем, что фильм чересчур натуралистичен. На мой взгляд «Бандитский Петербург» (если без купюр), тот же «Груз 200» намного натуралистичнее и жестче, да что там «Дорогая Елена Сергеевна» Э. Рязанова в сцене изнасилования покруче будет, — написал на своих страницах в соцсетях Антон Щепетнов.
В свое рецензии на сериал «Слово пацана» он отмечает, что там нет положительных героев. И считает, что этот фильм ни к чему не призывает и не приведет ни к какому социальному всплеску.
Посмотрел скандальный сериал и известный волгоградский бизнесмен, почетный строитель России Андрей Куприков. Этот фильм он сравнивает с «Бригадой».
— «Слово пацана» про то же самое, как время и общество перемалывает судьбы и жизни подростков, слишком рано узнавших суровые и жестокие реалии жизни в поисках решения главных и мучающих их вопросов: признания в своей среде обитания, обретения места под солнцем, выхода гормонального шторма и понимания смысла жизни, — написал Андрей Куприков в своем телеграм-канале. — Когда на них не способны ответить ни государство, ни общество, ни семья, ни школа, на них охотно отвечает улица. И ответы эти совсем не про гуманизм, они про джунгли.
Оценку фильму бизнесмен давать не стал, решил сделать это после финала.