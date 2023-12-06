6 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz
В Алматы хотят автоматизировать коммунальные парковки
Власти города Алматы объявили о намерении автоматизировать систему управления на платных коммунальных парковках. Планируется установка видеокамер и электронных устройств для отслеживания времени парковки и предоставления информации о свободных местах. Это обновление позволит увеличить эффективность использования парковочных мест и сократить время поиска свободного места для водителей, сообщает El.kz.