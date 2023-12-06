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6 декабря, новости Казахстана, источник: EL.kz

В Алматы хотят автоматизировать коммунальные парковки

Власти города Алматы объявили о намерении автоматизировать систему управления на платных коммунальных парковках. Планируется установка видеокамер и электронных устройств для отслеживания времени парковки и предоставления информации о свободных местах. Это обновление позволит увеличить эффективность использования парковочных мест и сократить время поиска свободного места для водителей, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Одним из ключевых изменений станет внедрение безбарьерной системы контроля, что означает отсутствие шлагбаумов на въезде и выезде с парковки. Это ускорит процесс въезда и выезда с парковки, уменьшая возможные очереди.

Система будет автоматически фиксировать въезд и выезд транспортных средств, а также контролировать оплату. В случае неоплаты парковки, система будет автоматически выставлять штрафы. Оплата за парковку будет осуществляться через QR-код, что не только упростит процесс оплаты, но и позволит сэкономить бюджетные средства.

Для улучшения видимости границ платных парковок предлагается использование синей дорожной разметки. Все эти предложения по изменению правил организации платных парковок обсуждаются и могут быть ознакомлены по ссылке до 20 декабря текущего года.

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