6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Ученые сказали про риск развития шизофрении у владельцев кошек
Ученые нашли связь между кошачьим паразитом с шизофренией у людей.
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Ученые из Университета Квинсленда установили, что у владельцев кошек может развиваться шизофрения в два раза чаще, в отличие от тех людей, у которых их нет, пишет DailyMail.
Специалисты проанализировали результаты 17 исследований, которые проводились ранее учеными из 11 стан мира. В работах пытались установить, как именно наличие домашней кошки может увеличивать риск развития шизофрении. Проведенный анализ показал, что у владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, что у тех, у которых нет питомца. Вероятнее всего, указанный факт связан с распространенным в нижних отделах кишечника кошки паразитом Toxoplasma gondii.
Говорится, что, попадая в организм человека во время контакта с кошкой, паразит может оказывать воздействие на нейромедиаторы в мозге. Это активные биологически активные химические вещества, играющие важную роль в процессе обучения, а также настроения. Подчеркивается, что нарушение в системах нейромедиатором могут привести к шизофрении.