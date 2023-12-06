Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону напомнили о штрафах при запуске фейерверков

За нарушения при запуске пиротехники в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростова-на-Дону напомнили об ответственности, которая предусмотрена при использовании пиротехники. Информацию управления по делам ГО и ЧС опубликовали на сайте городской администрации.

Так, отмечается, что юрлица и люди, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, за нарушение пожарной безопасности могут вынести предупреждение или даже оштрафовать (ст. 20.4 КоАП РФ). Штраф до 5 тысяч рублей также установили при повреждении чужого имущества, причинения легкого вреда здоровью человека или вреда средней тяжести.

Лишение свободы на срок до 5 лет и запрет на определенную деятельность предусмотрены в случае при нарушении правил использования пиротехники, если был нанесен тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека (ст. 218 УК РФ).

До 1 года лишения свободы грозит за повреждение имущества в крупном размере при неосторожном обращении с огнем или иным источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).

— Просим воздержаться от запуска салютов и взрывов петард, — резюмировали свою публикацию специалисты управления по делам ГО и ЧС.

Напомним, с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники, которую обычно запускают на улице. Нельзя использовать салюты и фейрверки. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 7 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский осознал свою главную ложь о Донбассе : он грозил этим 9 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафы