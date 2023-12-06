6 декабря, источник: Комсомольская правда
Жителям Ростова-на-Дону напомнили о штрафах при запуске фейерверков
За нарушения при запуске пиротехники в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность.
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Жителям Ростова-на-Дону напомнили об ответственности, которая предусмотрена при использовании пиротехники. Информацию управления по делам ГО и ЧС опубликовали на сайте городской администрации.
Так, отмечается, что юрлица и люди, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ).
Кроме того, за нарушение пожарной безопасности могут вынести предупреждение или даже оштрафовать (ст. 20.4 КоАП РФ). Штраф до 5 тысяч рублей также установили при повреждении чужого имущества, причинения легкого вреда здоровью человека или вреда средней тяжести.
Лишение свободы на срок до 5 лет и запрет на определенную деятельность предусмотрены в случае при нарушении правил использования пиротехники, если был нанесен тяжкий вред здоровью или наступила смерть человека (ст. 218 УК РФ).
До 1 года лишения свободы грозит за повреждение имущества в крупном размере при неосторожном обращении с огнем или иным источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).
— Просим воздержаться от запуска салютов и взрывов петард, — резюмировали свою публикацию специалисты управления по делам ГО и ЧС.
Напомним, с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года в Ростовской области действует запрет на использование пиротехники, которую обычно запускают на улице. Нельзя использовать салюты и фейрверки. Исключение — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.