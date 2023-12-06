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6 декабря, источник: Krasnoyarskmedia

В Ветлужанке построят 2,5-километровую дорогу

Проект получил положительное заключение Госэкспертизы.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В красноярском микрорайоне Ветлужанка появится новая дорога. Согласно проекту, который получил положительное заключение Госэкспертизы, объект протяженностью в 2,5 км свяжет улицы Елены Стасовой и Становую. Также здесь появится мост и 5 съездов на улицы Азовскую и Пасечную. Кроме того, по новой дороге можно будет добраться и к строящемуся жилому комплексу рядом с остановкой «Плодово-Ягодная».

«Двухполосная дорога будет проходить по участку со сложным рельефом, поэтому в районе пересечения широкой долины ручья предусмотрен трёхпролетный автомобильный мост. Также автодорога будет обеспечена ливневой канализацией, собственными ливневыми очистными сооружениями, тротуарами, освещением и необходимым современным благоустройством. Кроме того, предусмотрено размещение четырех остановок общественного транспорта», — рассказал и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Сергей Шикунов.

Отметим, что в настоящее время на отведенном для строительства участке произрастает более 1500 деревьев и растений. В данном случае все зеленые насаждения будут сохранены — их пересадят вдоль построенной дороги и на других участках, требующих озеленения. Кроме того, перед началом работ городским властям предстоит решить вопрос с участками, находящимися в федеральной собственности, а также перенести сети электроснабжения и связи за пределы зоны строительства.

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