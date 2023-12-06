6 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
Новосибирские суды напомнили о запрете на новогодние подарки
Судебный департамент Новосибирской области напомнил жителям региона, что госслужащим запрещено дарить и получать новогодние подарки.
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Такой запрет содержится в антикоррупционным законодательстве РФ и распространяется на подарки в связи с выполнением служебных обязанностей, поскольку подарки приводят к конфликту интересов и ставят под сомнение объективность принимаемых решений. Такие подарки могут быть расценены как взятка и привести к уголовной ответственности.
Исключением являются подарки, полученные в рамках протокольных мероприятий и служебных командировок.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске конкурсному управляющему дали взятку квартирой.