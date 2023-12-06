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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Китайские авто стали дешеветь в России: какие марки выгодно покупать

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ФедералПресс. В России наблюдается снижение цен на авто нескольких китайских марок. К некоторым моделям даже предлагают в подарок комплект шин.

Источник: AP 2023

Речь идет о Geely, Haval и Changan, пишет Аutonews. Дилеры двух первых предлагают скидки на автомобили в размере 100 тысяч рублей. Changan же пошел дальше и решил до конца декабря давать скидки 30−100 тысяч рублей на весь модельный ряд.

Еще одна китайская марка Chery при покупке автомобиля в декабре подарит зимнюю резину. Предложение распространяется на несколько моделей. При переводе в денежный эквивалент выгода составит свыше 50 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что цены на седаны и кроссоверы, произведенные в Китае, снизились на сотни тысяч рублей. Однако эксперты советуют воздержаться от поспешных покупок.

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