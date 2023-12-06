6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые предупредили, что морковный сок может защитить от рака
Ученые нашли связь между морковным соком и защитой от рака.
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Ученые из Университета Южной Дании выяснили, что морковный сок может защитить от рака, так как усиливает иммунный ответ в отношении раковых клеток, пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал Nutrients.
Сообщается, что в исследовании участвовали 9 женщин и 5 мужчин, у которых не было проблем со здоровьем. У них за час и после употребления морковного сока взяли анализ крови. Специалисты хотели выяснить, как именно изменились в крови уровни 44 противовоспалительных и провоспалительных цитокинов. Уточняется, что отслеживание уровней цитокинов дает возможность установить, есть ли в организме воспалительный процесс, который вызван необходимостью иммунной системы уничтожать патогены.
Ученые обнаружили, что через час после того, как участники выпили морковный сок, в плазме крови возникла повышенная концентрация и провоспалительных, и противоспалительных цитокинов. Удалось установить, что повышенное количество определенных цитокинов из-за употребления морковного сока вызвало противовоспалительную реакцию в организме и улучшенный иммунный ответ на раковые клетки.