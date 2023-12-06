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6 декабря, источник: АиФ Калининград

Из-за нехватки водителей люди пожаловались на недоступность Гурьевска

Пассажиры жалуются на забитый под завязку транспорт.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде жители Гурьевского городского округа пожаловались на отсутствие достаточного количества транспорта на маршрутах.

«Сейчас у перевозчика на маршруте № 103 возникла нехватка водительского состава, поэтому бывает вынужденный недовыпуск. Перевозчик делает все возможное, чтобы поскорее решить этот вопрос. Доступность Гурьевска ещё обеспечивают проходящие маршруты №№ 127, 145, 149, 152, 345», — разъяснили в мининфраструктуры Калининградской области.

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