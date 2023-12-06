6 декабря, источник: АиФ Калининград
Из-за нехватки водителей люди пожаловались на недоступность Гурьевска
Пассажиры жалуются на забитый под завязку транспорт.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининграде жители Гурьевского городского округа пожаловались на отсутствие достаточного количества транспорта на маршрутах.
«Сейчас у перевозчика на маршруте № 103 возникла нехватка водительского состава, поэтому бывает вынужденный недовыпуск. Перевозчик делает все возможное, чтобы поскорее решить этот вопрос. Доступность Гурьевска ещё обеспечивают проходящие маршруты №№ 127, 145, 149, 152, 345», — разъяснили в мининфраструктуры Калининградской области.