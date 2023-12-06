6 декабря, источник: Комсомольская правда
Сбалансированное питание, сон и качественная вода: главный пульмонолог ПФО рассказал, как не подхватить пневмонию
Самарский врач Жестков: «Чтобы не заболеть пневмонией надо укреплять иммунитет».
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Осенью и зимой организм человека особенно уязвим к бактериям и вирусам, которые приводят к развитию различных заболеваний. Одна из таких опасных болезней — пневмония. От чего она возникает и как ее избежать, рассказал корреспонденту «КП-Самара» заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, главный пульмонолог Приволжского федерального округа, д.м.н., профессор Александр Жестков.
Пневмония, которая возникает вне стен медицинских учреждений, называется внебольничной — это группа заболеваний с острым поражением легких инфекционно-воспалительного характера, в которое вовлекаются все структурные элементы легочной ткани. У человека, больного пневмонией, появляется лихорадка, слабость, потливость, боль в грудной клетке, одышка, кашель с мокротой.
Среди причин, вызывающих внебольничную пневмонию, на первом месте стоит бактериальная инфекция. Чаще всего возбудителями пневмонии являются грамположительные микроорганизмы (пневмококки, стафилококки, стрептококки), грамотрицательные микроорганизмы (палочка Фридлендера, гемофильная палочка, энтеробактерии, кишечная палочка и другие), микоплазмы, вирусные инфекции (вирусы герпеса, гриппа и парагриппа, коронавирусы, аденовирусы и другие), грибковые инфекции. Также пневмония может развиваться в результате воздействия неинфекционных факторов: травм грудной клетки, ионизирующего излучения, токсических веществ, аллергических агентов.
— Опасность этой болезни в том, что возможно развитие различных осложнений, дыхательной недостаточности, — говорит Алескандр Жестков. — Осложненным считается течение пневмонии, которое сопровождается развитием в бронхолегочной системе и других органах воспалительных и реактивных процессов, вызванных воспалением легких. От наличия осложнений во многом зависит течение и исход внебольничной пневмонии".
В группе риска находятся люди с застойной сердечной недостаточностью, хроническими бронхитами, хронической носоглоточной инфекцией, врожденными пороками развития легких, с тяжелыми иммунодефицитными состояниями, ослабленные и истощенные больные, пациенты, длительно находящиеся на постельном режиме, а также люди пожилого и старческого возраста. Особо подвержены развитию внебольничной пневмонии курящие и злоупотребляющие алкоголем.
— Чтобы не заболеть пневмонией надо укреплять иммунитет постоянно — и зимой, и летом. Для нормальной работы иммунной системы организма необходимы сбалансированное, правильное питание, витамины и микроэлементы (цинк и селен, а также содержащие их продукты особенно нужны для иммунитета), качественная и чистая питьевая вода, здоровый образ жизни и достаточный сон, отсутствие частых стрессов. Кроме того, важно правильно использовать лекарства, влияющие на иммунитет.
Александр Жестков также отметил, что эффективной мерой профилактики является вакцинация против основного возбудителя пневмонии — пневмококка. Ее можно проводить и взрослым, и детям.