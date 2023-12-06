10:49 (мск), источник: ТАСС
В Сочи отказались от запуска новогодних фейерверков
Деньги, которые раньше выделяли на городские фейерверки, направят на поддержку бойцов СВО.
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КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. В Сочи отменили салюты в новогодние праздники, сообщил в Telegram-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.
«Городских фейерверков на Рождество и Новый год в этом году в Сочи не будет. Средства направим на передовую СВО для поддержки наших Защитников Отечества», — говорится в сообщении.
Власти Сочи призвали гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки, присоединиться к инициативе и направить деньги на благотворительные цели. «Масштабные мероприятия с традиционным сочинским размахом отложим до времени, когда наши ребята с победой вернутся домой к своим семьям», — сказал Копайгородский.
На каникулы в городе-курорте запланированы более 250 событий. Акцент во время предстоящих праздников сделают на укреплении семейных ценностей, отечественной культуре и патриотической тематике.