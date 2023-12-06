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6 декабря, источник: МК.RU Санкт-Петербург

Не Финский, а Невский: историк разъяснил, почему нет смысла переименовывать залив Балтийского моря

Недружественные действия Финляндии в отношении России, по мнению депутата Госдумы Олега Нилова, не могут остаться без ответа. Так, по мнению парламентария, адекватным вариантом «сдачи» будет переименование Финского залива.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

— Есть предложение вернуть ему название — Нев­ский. А ровно 300 лет назад, в 1723 году, Петр Первый, своим Указом основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским, — заявил Олег Нилов журналистам. И пояснил, что предложения о переименовании водоема услышал от петербуржцев.

Между тем не все жители Северной столицы считают, что нужно рубить с плеча и менять устоявшиеся названия в угоду сиюминутному желанию дать заморскому соседу сдачи.

— Как гражданин, я считаю, что это плохо. Дело в том, что, во‑первых, противостояние с Западом — это временное явление. А во‑вторых, это ситуация, на которую не мы пошли, а они, — говорит исследователь истории Санкт-­Петербурга, кандидат исторических наук, автор статей и образовательных курсов по мировой истории, истории России, культурологии и искусствоведению Юрий Нежинский. — Нельзя осуществлять агрессивные акты, имеющие долгоиграющий характер. Невозможно сначала изменить название, а потом сказать: «Мы помирились, давайте менять обратно».

Между тем эксперт добавляет, что название Финский залив действительно не отечественное.

— Оно пришло в русский язык из европейских стран: территорию называли по народам, которые исторически жили вокруг залива. Они говорили на языках финно-­угорской ветви уральской семьи языков и проживали вокруг залива задолго до того, как сюда пришли славяне. Это первое хорошо фиксируемое население на этих территориях, поэтому, я считаю, название имеет определенное основание, — объясняет происхождение современного наименования залива историк.

О том, что водоем был не только Финским, между тем говорится на топонимическом портале Петербурга. Согласно данным сайта, современное название объекта известно лишь с 1710‑х годов.

«На шведском плане 1550 года [залив] обозначен как Golfo de Livonia (лат. Ливонский залив) или Golfo Moscovitico (лат. Московский залив) — по Ливонскому ордену и Великому княжеству Московскому, земли которых прилегали к заливу. Часть восточнее острова Котлин в новгородских летописях обозначалась как Котлино озеро».

сообщает топонимический портал Петербурга

Юрий Нежинский уточняет: остров Котлин, на котором только в 1704 году была построена русская крепость Кроншлот, упоминается еще в договоре со шведами, составленном в XIII веке (впоследствии он стал границей между шведскими и новгородскими землями.

— Довольно часто это озеро фиксируется как «Котлин» или «Котлинг». Само слово не славянского происхождения. Так что если уж и возвращать историческое название, то переименовывать в «Котлин-­озеро», — резюмирует Нежинский.

Однако, по мнению эксперта, с точки зрения исторической справедливости и патриотизма в переименовании нет смысла.

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