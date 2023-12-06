6 декабря, источник: Сиб.фм
В Новосибирске произошёл снежный коллапс — город ещё до вечера сковали 9-балльные пробки
В Новосибирске из-за обильного снегопада застревают фуры по всему городу — за сутки выпала месячная норма осадков.
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В обед Новосибирск сковали 9-балльные пробки. О этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС. Люди массово жалуются в сервисе со всех районов города.
«Свидетель уже третьей новосибирской зимы. Как я понял, администрация города не знает, что снег зимой выпадает», — пишет пользователь.
Одна из массовых пробок на улице Большевистской. Там затор растянулся на 4 километра с самого утра. Водители делятся, что связано это не только со снегом, а также из-за застрявших фур, которые не могут подняться в горку. На Выборной улице аналогичная ситуация. Там затор также из-за большегрузов.
«Стоят 3 фуры на буксе. Ищите объезд», — рекомендует сибиряк с Большевитской.
Октябрьский мост пока «зеленый», однако въезд и выезд на него с двух сторон затруднен. Жительница Города Анастасия поделилась, что на Немировича-Данченко «встали» грузовики в левом и в среднем рядах, прикрепив фотографию.
Кроме снегопада и пробок в городе столкнулись десятки машин. Пользователи 2ГИС активно отмечают их на карте.
После снегопадов, по данным УГМС, новосибирцев ожидают аномальные морозы до −40 градусов и ниже с 8 по 13 декабря.
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области отчиталось о выводе более тысячи единиц техники — ТУАД будет ликвидировать последствия снежного коллапса. По данным управления, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков.