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6 декабря, источник: Сиб.фм

В Новосибирске произошёл снежный коллапс — город ещё до вечера сковали 9-балльные пробки

В Новосибирске из-за обильного снегопада застревают фуры по всему городу — за сутки выпала месячная норма осадков.

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Источник: Сиб.фм

В обед Новосибирск сковали 9-балльные пробки. О этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС. Люди массово жалуются в сервисе со всех районов города.

«Свидетель уже третьей новосибирской зимы. Как я понял, администрация города не знает, что снег зимой выпадает», — пишет пользователь.

Одна из массовых пробок на улице Большевистской. Там затор растянулся на 4 километра с самого утра. Водители делятся, что связано это не только со снегом, а также из-за застрявших фур, которые не могут подняться в горку. На Выборной улице аналогичная ситуация. Там затор также из-за большегрузов.

«Стоят 3 фуры на буксе. Ищите объезд», — рекомендует сибиряк с Большевитской.

Октябрьский мост пока «зеленый», однако въезд и выезд на него с двух сторон затруднен. Жительница Города Анастасия поделилась, что на Немировича-Данченко «встали» грузовики в левом и в среднем рядах, прикрепив фотографию.

Кроме снегопада и пробок в городе столкнулись десятки машин. Пользователи 2ГИС активно отмечают их на карте.

После снегопадов, по данным УГМС, новосибирцев ожидают аномальные морозы до −40 градусов и ниже с 8 по 13 декабря.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области отчиталось о выводе более тысячи единиц техники — ТУАД будет ликвидировать последствия снежного коллапса. По данным управления, за сутки в регионе выпала месячная норма осадков.

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