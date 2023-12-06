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6 декабря, источник: АиФ Владивосток

К ЖСК «Остров» асфальтируют первый участок дороги

Работы проводятся в несколько этапов, а полностью их завершат в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Жилищно-строительный кооператив «Остров» на Русском острове в этом году получает свою первую асфальтированную дорогу. Компания-подрядчик, АО «СпецСу», строит 700 метров новой дороги, а в следующем строительном сезоне планируется асфальтирование ещё 1900 метров.

Организация-подрядчик занимается проектированием и строительством дорог для ЖСК «Остров» на Русском острове. Работы проводятся поэтапно и будут полностью завершены к 2024 году. В зимний период дорожники планируют продолжить проектирование следующих участков, получить заключение государственной экспертизы и провести земляные работы. С началом нового строительного сезона и при наступлении благоприятных условий будут проведены другие необходимые подготовительные работы и начнется асфальтирование других участков дорог в этом микрорайоне.

Напомним, что в середине сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с пайщиками ЖСК «Остров». На общем собрании была утверждена «дорожная карта», которая предусматривает подключение домов к инженерным сетям и ремонт дорог.

Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что асфальтирование дорог на острове Русский является одной из приоритетных задач администрации города. По инициативе Олега Кожемяко и при поддержке полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева мэрия поэтапно приводит дороги на острове в соответствие с нормативами.

Недавно строители завершили асфальтирование в районе поселков Кэт и Экипажный, где было построено 2,3 километра новых асфальтированных дорог.

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