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6 декабря, источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области закрыли 4 понтонных моста из-за ледохода

Объекты находятся на реке Дон.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области в связи с ледоходом на реке Дон закрыли четыре понтонных моста на автомобильных дорогах. Открытой остается переправа, соединяющая Малышево и село Новогремяченское Хохольского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе министерства дорожной деятельности Воронежской области в среду, 6 декабря. Закрыт проезд по следующим мостам:

  • через реку Дон на автодороге Ольховатка — Старая Калитва в Верхнемамонском районе;
  • через реку Дон на автодороге Воронеж — Луганск — Давыдовка возле села Коротояк в Острогожском районе;
  • через реку Дон на автодороге Давыдовка — Аношкино — Селявное в Лискинском районе;
  • через реку Дон на автодороге М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка возле хутора Галиевка Богучарского района.

В региональном министерстве пояснили, что все указанные переправы, кроме моста в Лискинском районе, периодически сводят для пропуска транспорта.

Новый двухполосный наплавной мост на реке Дон на автодороге Воронеж — Малышево — Гремячье установили в начале мая. РИА «Воронеж» сообщало, что конструкция предназначена не только для автомобилей, но и для пешеходов. Осенью бетонный причал конструкции ремонтировали, что зимой у нас избежать проблем при пропуске воды, льда, судов, снега.

Ранее стало известно, что в области нашли подрядчика, который займется изготовлением и монтажом двухполосного наплавного моста на реке Дон на автодороге М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе. Завершить весь комплекс необходимо до 30 мая 2025 года.

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