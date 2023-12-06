6 декабря, источник: Фонтанка
Салюту быть. В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год
В Петербурге возобновится традиция новогоднего фейерверка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Петербурге возобновится традиция новогоднего фейерверка, прерванная из-за пандемии. Об этом рассказал 6 декабря на заседании городского правительства глава комитета по культуре Федор Болтин.
«Кульминаций праздничной программы станет салют с пляжа Петропавловской крепости, который окрасит небо Петербурга огнями в три часа ночи», — сказал он.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в этом году также возобновится традиция новогоднего концерта на Дворцовой площади. По словам Федора Болтина, праздничная программа продлится до 4 часов утра 1 января.
«В новогоднюю ночь мы будем использовать фасад Главного штаба как большой мультимедийный экран, на котором будет показано новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина», — отметил он.
Также на фасаде Главного штаба в период новогодних праздников ежедневно будет транслироваться световое шоу «Петербург — было, стало, будет», посвященное «современным достижениям города и будущим амбициозным проектам», добавил Болтин.