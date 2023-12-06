Скульптуру «Принцесса Турандот» вернули на Арбат после реставрации

«Реставраторы восстановили скульптурную композицию “Принцесса Турандот” на Арбате после того, как она подверглась вандализму. На место вернули отломанный балдахин над троном и две стойки. Фонтан, выполненный по проекту скульптора Александра Бурганова, вновь украшает пространство около Театра имени Вахтангова», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что реставрация заняла меньше времени, чем планировалось.
«Образ Турандот остается общепринятым символом Театра имени Вахтангова — именно этот спектакль стал последней прижизненной постановкой Евгения Вахтангова. Принцесса же настолько прижилась на Арбате, что стала одним из его главных символов. Возле этого фонтана часто фотографируются туристы, назначают встречи молодые пары и проводят время горожане. Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.