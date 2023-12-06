6 декабря, источник: Комсомольская правда
Новые электрички до Нижнего Новгорода пустят с 10 декабря
Они будут ходить из Балахны, Дзержинска и Семенова.
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Три пары дополнительных электричек пустят до Нижнего Новгорода с 10 декабря. Они будут ходить из Балахны, Дзержинска и Семенова, сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Новые электропоезда появятся на самых востребованных маршрутах. Электрички из Балахны будут прибывать в Нижний Новгород в 7:18, 7:31 и 7:41.
Утренний экспресс из Дзержинска будет ходить по рабочим дням. Из города химиков поезд будет отправляться в 7:20, а прибывать на Московский вокзал в 7:50.
Также дополнительная пара электричек назначена на Семеновском направлении.