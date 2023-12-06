Собянин принял участие в открытии нового храма в Тушине

Как сообщается в материалах мэрии, строительство духовно-культурного центра с храмом святого Владимира в Тушине на 785 прихожан было завершено в октябре 2023 года. Общая площадь комплекса составляет порядка 6,2 тысячи квадратных метров.
Белокаменный храм шатрового типа в высоту достигает 58 метров (до креста). Согласно традиции русского храмового зодчества главный вход в здание обращен на запад в сторону Москворецкого парка. Одно из главных украшений храма — мозаичные панно на фасаде, посвящённые тысячелетней истории христианства в России. Также фасад декорирован растительным орнаментом, высеченным в камне.
Архитектурный ансамбль также включает культурно-выставочный центр, оригинальные формы которого напоминают башню Псковского Кремля, звонницу и деревянную часовню.