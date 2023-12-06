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6 декабря, источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

Жителей Новосибирской области предупреждают об ухудшении погоды из-за наступления морозов 6 и 7 декабря. На трассах объявлено штормовое предупреждение, водителям необходимо быть внимательными.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 70% 762 мм рт. ст. +7°

Как сообщили в «Сибуправтодоре», 6 и 7 декабря в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололед и ухудшение видимости.

В ночь на 7 декабря в регионе произойдет резкое понижение температуры. На трассах в усиленном режиме введут противогололедную обработку.

«При похолодании ниже −25 градусов дежурные экипажи будут осуществлять круглосуточное патрулирование участков для оперативной помощи автомобилистам», — говорится в сообщении.

Водителям необходимо быть осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на участках, где работает дорожная техника. В морозы лучше запастись топливом, теплыми вещами и средствами связи.

В случае ЧС на федеральных трассах можно позвонить по телефонам: (383)262−62−72, 8−913−943−12−74 (Новосибирская область); 8 (3842) 75−29−76, 8−961−707−85−69 (в Новосибирской области —в Кемеровской и Томской областях); 8 (3812) 40−70−16, 8−913−670−12−36 (в Омской области) или по номеру 112.

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