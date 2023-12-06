В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

Как сообщили в «Сибуправтодоре», 6 и 7 декабря в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах гололед и ухудшение видимости.
В ночь на 7 декабря в регионе произойдет резкое понижение температуры. На трассах в усиленном режиме введут противогололедную обработку.
«При похолодании ниже −25 градусов дежурные экипажи будут осуществлять круглосуточное патрулирование участков для оперативной помощи автомобилистам», — говорится в сообщении.
Водителям необходимо быть осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на участках, где работает дорожная техника. В морозы лучше запастись топливом, теплыми вещами и средствами связи.
В случае ЧС на федеральных трассах можно позвонить по телефонам: (383)262−62−72, 8−913−943−12−74 (Новосибирская область); 8 (3842) 75−29−76, 8−961−707−85−69 (в Новосибирской области —в Кемеровской и Томской областях); 8 (3812) 40−70−16, 8−913−670−12−36 (в Омской области) или по номеру 112.