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6 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

42-градусные морозы прогнозируются в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 7—9 декабря предоставили синоптики, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Dave Hoefler/CC0

С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).

В ночные часы температура воздуха понизится на западе до 10−20 мороза, на северо-западе и севере до 28−38 мороза, на крайнем севере страны до 42 мороза, в центре и на востоке республики до 28−33 мороза, в южных регионах Казахстана до 5−13 мороза.

По республике ожидаются туманы, в южной половине страны усиление ветра.

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