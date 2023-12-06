6 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
42-градусные морозы прогнозируются в Казахстане
Прогноз погоды по Казахстану на
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С вторжением холодного Северо-западного антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха, лишь на востоке и в южных областях Казахстана сохраняются осадки (дождь, снег).
В ночные часы температура воздуха понизится на западе до 10−20 мороза, на северо-западе и севере до 28−38 мороза, на крайнем севере страны до 42 мороза, в центре и на востоке республики до 28−33 мороза, в южных регионах Казахстана до 5−13 мороза.
По республике ожидаются туманы, в южной половине страны усиление ветра.