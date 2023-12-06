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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: РИА Крым

Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла Госдума РФ.

Источник: РИА "Новости"

Информация о том, какие преференции теперь будут положены работодателям при трудоустройстве бойцов СВО, размещена на сайте законодательного органа власти со ссылкой на заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова.

Предпринимателям, трудоустроившим на работу участников специальной военной операции, мы дадим возможность получить статус социального предпринимателя. Для компаний это очень серьезный пакет преференций: от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов и ряда других мер поддержки.

Сергей Алтухов

По его словам, основная задача — максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь. Если герой захочет сменить работодателя, род деятельности, необходимо предоставить ему возможность для самореализации, подчеркнул Алтухов.

Ранее правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года.

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