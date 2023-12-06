Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

Информация о том, какие преференции теперь будут положены работодателям при трудоустройстве бойцов СВО, размещена на сайте законодательного органа власти со ссылкой на заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова.
По его словам, основная задача — максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь. Если герой захочет сменить работодателя, род деятельности, необходимо предоставить ему возможность для самореализации, подчеркнул Алтухов.
Ранее правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года.