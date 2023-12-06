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6 декабря, источник: Время

Нижегородцы увидят мощный метеорный поток на следующей неделе

Интенсивность — до 120 метеоритов в час.

Метеорный поток Геминиды достигнет максимума активности 14 декабря, сообщается на сайте нижегородского планетария.

Это один из самых мощных метеорных потоков, иногда он превосходит по количеству «падающих звезд» даже августовские Персеиды.

«Часты встречаются яркие метеоры и болиды. Интенсивность потока — до 120 метеоритов в час», — говорится в сообщении.

Нижегородцы смогут наблюдать (0+) поток всю ночь, но ожидается, что пик активности придется на 22:00.

«Поток активен с 4 по 17 декабря. В отличие от других потоков, родительским телом является не комета, а астероид Фаэтон», — отметили в планетарии.

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