Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Что известно о кузбасских медиках, нелегально ставивших психотропы?

В Кемеровской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте членами преступной группы сильнодействующих и психотропных веществ.

В Кемеровской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте членами преступной группы сильнодействующих и психотропных веществ.

Следователи Кузбасса расследуют уголовное дело в отношении десяти кемеровских медиков, которые нелегально лечили людей в наркотическом и алкогольном опьянении. На фельдшеров заведено несколько уголовных дел по шести статьям Уголовного кодекса. Среди нарушений: организация преступного сообщества, небезопасные услуги, незаконный сбыт психотропных веществ и подделка рецептов. Подробнее у kuzbass.aif.ru.

Что произошло?

Так называемые «капельники» (слово означает аналогию с героем российского сериала, где фельдшер нелегально выезжал на дом откачивать наркоманов и алкоголиков — Ред.) за деньги оказывали медицинские услуги людям при «ломке». На это у них не было лицензии по направлению «психиатрия — наркология» и даже специального образования.

Как установили правоохранители, в январе 2022 года 28-летний сириец и 52-летняя фигуранты, не являясь врачами, объединились в преступное сообщество. Они вовлекли в незаконную работу ещё восемь кузбассовцев от 25 до 59 лет без соответствующей квалификации. Почти за полтора года медики минимум 13 раз выехали на дом за деньги к жителям области, которые находились в абстинентном состоянии («ломка»). Для этого им без всякой диагностики и соблюдения необходимых правил оказания медпомощи вводили капельницы с лекарствами, сильнодействующие и психотропные вещества.

Главный обвиняемый заключён под стражу. В квартирах подозреваемых провели 25 обысков, в ходе которых изъяли запрещённые препараты и поддельные рецепты на их получение.

Сколько стоят услуги?

Как пишут журналисты телеграм-канала Baza, фельдшеры давали наркоманам и алкоголикам рецептурные психотропные опиоидные анальгетики, противосудорожные, противотревожные, обезболивающие препараты и лекарство, обладающее транквилизирующим действием.

Один из кемеровских работников скорой, который знал некоторых обвиняемых и пожелал остаться анонимным, рассказывает kuzbass.aif.ru, что группировке медиков говорили о последствиях: «Есть у нас один монополист в этой практике. Он их давно предупреждал, что все наркоманы и алкаши по области только его (он легально лечит), а они не послушали, ездили деньги зарабатывали. Этот человек не терпит конкуренции, а зависимые — “золотая жила”».

Наш собеседник отмечает, что главная опасность безлицензионной подобной работы — риск, что пациент уснёт и не проснётся: «Алкоголь усиливает действие транквилизаторов. А на сколько он усилит у конкретного человека — неизвестно. Поэтому дозировку трудновато рассчитать и за пациентом после введения препаратов нужно постоянно наблюдать (чтобы не захлебнулся рвотой, проверять, как спит, и т. д.)».

Сколько же стоят услуги токсикологов и наркологов? Приведём средние данные, исходя из прайсов кемеровских клиник.

Услуги детоксикации с выездом на дом с 8 до 21 часа стоят от 7 до 10,5 тыс. рублей (в зависимости от района округа). То же самое, но с 21 до 8 часов — от 8 до 12 тыс.

Анонимное лечение алкогольной зависимости в палате с 9 до 18 часов в будние дни стоит 5 тыс. рублей за стандарт (что именно включено в этот стандарт, не уточняется). Три дня стационара и три процедуры детоксикационной терапии стоят 15 тыс. рублей.

Индивидуальная программа профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения и других зависимостей стоит 6 тыс. рублей.

Медикаментозное кодирование: от 4,5 тыс. (полугодовой эффект) до 6,5 тыс. (эффект 1−3 года). Нейро-медикаментозное кодирование — 9−10 тыс. рублей.

Реабилитация наркологических больных анонимно в амбулаторных условиях обойдётся в 30 тыс. на две недели и в 36 тыс. на три недели.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта