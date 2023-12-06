6 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Что известно о кузбасских медиках, нелегально ставивших психотропы?
В Кемеровской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте членами преступной группы сильнодействующих и психотропных веществ.
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В Кемеровской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте членами преступной группы сильнодействующих и психотропных веществ.
Следователи Кузбасса расследуют уголовное дело в отношении десяти кемеровских медиков, которые нелегально лечили людей в наркотическом и алкогольном опьянении. На фельдшеров заведено несколько уголовных дел по шести статьям Уголовного кодекса. Среди нарушений: организация преступного сообщества, небезопасные услуги, незаконный сбыт психотропных веществ и подделка рецептов. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
Что произошло?
Так называемые «капельники» (слово означает аналогию с героем российского сериала, где фельдшер нелегально выезжал на дом откачивать наркоманов и алкоголиков — Ред.) за деньги оказывали медицинские услуги людям при «ломке». На это у них не было лицензии по направлению «психиатрия — наркология» и даже специального образования.
Как установили правоохранители, в январе 2022 года 28-летний сириец и 52-летняя фигуранты, не являясь врачами, объединились в преступное сообщество. Они вовлекли в незаконную работу ещё восемь кузбассовцев от 25 до 59 лет без соответствующей квалификации. Почти за полтора года медики минимум 13 раз выехали на дом за деньги к жителям области, которые находились в абстинентном состоянии («ломка»). Для этого им без всякой диагностики и соблюдения необходимых правил оказания медпомощи вводили капельницы с лекарствами, сильнодействующие и психотропные вещества.
Главный обвиняемый заключён под стражу. В квартирах подозреваемых провели 25 обысков, в ходе которых изъяли запрещённые препараты и поддельные рецепты на их получение.
Сколько стоят услуги?
Как пишут журналисты телеграм-канала Baza, фельдшеры давали наркоманам и алкоголикам рецептурные психотропные опиоидные анальгетики, противосудорожные, противотревожные, обезболивающие препараты и лекарство, обладающее транквилизирующим действием.
Один из кемеровских работников скорой, который знал некоторых обвиняемых и пожелал остаться анонимным, рассказывает kuzbass.aif.ru, что группировке медиков говорили о последствиях: «Есть у нас один монополист в этой практике. Он их давно предупреждал, что все наркоманы и алкаши по области только его (он легально лечит), а они не послушали, ездили деньги зарабатывали. Этот человек не терпит конкуренции, а зависимые — “золотая жила”».
Наш собеседник отмечает, что главная опасность безлицензионной подобной работы — риск, что пациент уснёт и не проснётся: «Алкоголь усиливает действие транквилизаторов. А на сколько он усилит у конкретного человека — неизвестно. Поэтому дозировку трудновато рассчитать и за пациентом после введения препаратов нужно постоянно наблюдать (чтобы не захлебнулся рвотой, проверять, как спит, и т. д.)».
Сколько же стоят услуги токсикологов и наркологов? Приведём средние данные, исходя из прайсов кемеровских клиник.
Услуги детоксикации с выездом на дом с 8 до 21 часа стоят от 7 до 10,5 тыс. рублей (в зависимости от района округа). То же самое, но с 21 до 8 часов — от 8 до 12 тыс.
Анонимное лечение алкогольной зависимости в палате с 9 до 18 часов в будние дни стоит 5 тыс. рублей за стандарт (что именно включено в этот стандарт, не уточняется). Три дня стационара и три процедуры детоксикационной терапии стоят 15 тыс. рублей.
Индивидуальная программа профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения и других зависимостей стоит 6 тыс. рублей.
Медикаментозное кодирование: от 4,5 тыс. (полугодовой эффект) до 6,5 тыс. (эффект 1−3 года). Нейро-медикаментозное кодирование — 9−10 тыс. рублей.
Реабилитация наркологических больных анонимно в амбулаторных условиях обойдётся в 30 тыс. на две недели и в 36 тыс. на три недели.