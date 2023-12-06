Коммунальные службы Москвы продолжают мониторинг состояния улично-дорожной сети

Там отметили, что под особым контролем специалистов остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, социальным объектам. Столичные улицы, тротуары и дворовые территории очищаются от снега, который далее погружается и вывозится.
В светлое время суток рабочие чистят от снега и наледи крыши домов, водозаборные желоба и воронки водостоков. Места проведения работ ограждают лентами и специальными заграждениями. Пресс-служба попросила горожан быть внимательными и не заходить за ограждения.
По прогнозам синоптиков, в Москве 6 декабря будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь, на дорогах может появиться гололедица.
Температура воздуха днем в столице будет варьироваться от −10 до −12 градусов, по области — от −8 до −13 градусов. Ночью в городе похолодает до −18 градусов, а в Подмосковье — до −21 градуса.