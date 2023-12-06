6 декабря, источник: Нижегородская правда
Инфостенды и лайтбоксы установили в туристическом центре Нижнего Новгорода
Элементы позволят туристам лучше ориентироваться в центре города.
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Инфостенды и лайтбоксы установили в туристическом центре Нижнего Новгорода, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.
Новые 142 элемента навигации появились в Заповедных кварталах, Нижневолжской, Верхневолжской набережных и набережной Федоровского, Започаинье, площади Горького, улицах Рождественской, Кожевенной и Большой Покровской.
Кроме инфостендов и лайтбоксов установили указатели-фингеры и карту Заповедных кварталов из архитектурного бетона. Элементы позволят туристам лучше ориентироваться в центре города.
«Карта города “подстраивается” под взгляд смотрящего, что очень удобно для человека, не знакомого с городом и расположением основных достопримечательностей».
Напомним, в Трехсвятском, Студеном и Грузинском кварталах установили стилизованные номерные знаки на домах, навигационные указатели на пересечениях улицы Новой и площади Горького, улицы Студёной и Холодного переулка, улиц Большой Покровской и Студёной.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 12 тактильных макетов достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде.