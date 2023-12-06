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6 декабря, источник: Нижегородская правда

Инфостенды и лайтбоксы установили в туристическом центре Нижнего Новгорода

Элементы позволят туристам лучше ориентироваться в центре города.

Источник: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Инфостенды и лайтбоксы установили в туристическом центре Нижнего Новгорода, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсетях.

Новые 142 элемента навигации появились в Заповедных кварталах, Нижневолжской, Верхневолжской набережных и набережной Федоровского, Започаинье, площади Горького, улицах Рождественской, Кожевенной и Большой Покровской.

Кроме инфостендов и лайтбоксов установили указатели-фингеры и карту Заповедных кварталов из архитектурного бетона. Элементы позволят туристам лучше ориентироваться в центре города.

«Карта города “подстраивается” под взгляд смотрящего, что очень удобно для человека, не знакомого с городом и расположением основных достопримечательностей».

добавил Юрий Шалабаев

Напомним, в Трехсвятском, Студеном и Грузинском кварталах установили стилизованные номерные знаки на домах, навигационные указатели на пересечениях улицы Новой и площади Горького, улицы Студёной и Холодного переулка, улиц Большой Покровской и Студёной.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 12 тактильных макетов достопримечательностей установили в Нижнем Новгороде.

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