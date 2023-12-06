6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Куницу заметили на улице Хользунова в Воронеже
Зверька сняли на видео.
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В Коминтерновском районе Воронежа на улице Хользунова заметили куницу. Фото и видео зверька горожане поделились в социальных сетях в среду, 6 декабря. На кадрах видно, что животное бойко карабкается по веткам дерева, охотясь на галдящих ворон.
В комментариях к публикации воронежцы отметили, что вороны явно недовольны таким соседством. Некоторые горожане предположили, что куница, возможно, домашняя и убежала у кого-то.
В сентябре РИА «Воронеж» рассказывало, что куниц заметили в парке «Олимпик». На видео попали сразу два зверька, скачущих по стволу дерева.