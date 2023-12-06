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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Калининградцы признались, что в 2024 году хотят больше учиться и читать

Также горожане намерены наладить личную жизнь и уделять время спорту.

Источник: РИА "Новости"

Калининградцы в наступающем 2024 году хотят больше времени уделять учебе, общению с близкими, отдыху и спорту. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob.

Заняться образованием и больше читать в следующем году хочет каждый третий калининградец (32%).

Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтают 29% и 27% соответственно.

По 24% опрошенных хотят наладить личную жизнь и ходить в спортзал.

Поменять место жительства планируют 15%.

Отказаться от вредных привычек мечтают лишь 13% калининградцев. А 7% респондентов полностью все устраивает, и менять они не собираются ничего.

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