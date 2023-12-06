6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В ЖХК сказали, кто должен сбивать сосульки с крыш домов в Минске
В ЖКХ сказали, что обязан убирать сосульки с крыш и балконов Минска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стало известно, в чьи именно обязанности входит уборка сосулек, которые образовываются на крышах и балконах Минска.
Как сообщил замгендиректора «Минского городского жилищного хозяйства» Андрей Новик, слова которого приводят «Минск-Новости», именно сотрудники жилищно-коммунальных служб белорусской столицы должны сбивать сосульки и наледь с крыш, балконов. По словам специалиста, чаще всего они образовываются на домах со скатными крышами, их в Минске 1780.