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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В омском Лесхозе рассказали, можно ли самому принести из леса елку

Средняя цена новогоднего дерева составит от 350 до 400 рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области заготовили 4 тысячи новогодних елей. Продажа елок стартует 15 декабря. Об этом пишет «Аиф Омск».

Как отмечает заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Иван Камчатный, спрос на настоящие новогодние деревья в последнее время сильно снизился из-за доступности искусственных елей. Конкуренцию местным пушистым красавицам составляют и елки, которые привозят из других регионов и даже стран.

Однако есть в таком обилии хвойных деревьев и свой плюс — дефицита ёлок в Омске точно не будет. В зависимости от размера, цена на новогоднюю ель составит от 350 до 400 рублей.

Тех же, кто захочет сэкономить и срубить елку самостоятельно, представитель областного лесхоза предупреждает о таких последствиях, как административная и уголовная ответственность. Рубить елки где вздумается — не законно. Да и стоит оно того? Ведь за одно дерево нарушителю придется заплатить штраф в размере около 2,5 тысяч рублей.

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