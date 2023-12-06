6 декабря, источник: Комсомольская правда
В омском Лесхозе рассказали, можно ли самому принести из леса елку
Средняя цена новогоднего дерева составит от 350 до 400 рублей.
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В Омской области заготовили 4 тысячи новогодних елей. Продажа елок стартует 15 декабря. Об этом пишет «Аиф Омск».
Как отмечает заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Иван Камчатный, спрос на настоящие новогодние деревья в последнее время сильно снизился из-за доступности искусственных елей. Конкуренцию местным пушистым красавицам составляют и елки, которые привозят из других регионов и даже стран.
Однако есть в таком обилии хвойных деревьев и свой плюс — дефицита ёлок в Омске точно не будет. В зависимости от размера, цена на новогоднюю ель составит от 350 до 400 рублей.
Тех же, кто захочет сэкономить и срубить елку самостоятельно, представитель областного лесхоза предупреждает о таких последствиях, как административная и уголовная ответственность. Рубить елки где вздумается — не законно. Да и стоит оно того? Ведь за одно дерево нарушителю придется заплатить штраф в размере около 2,5 тысяч рублей.