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6 декабря, источник: Сиб.фм

В Новосибирской области ограничили движение на трех трассах

Ограничения ввели в связи с недостаточной видимостью.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°

С 14:00 на нескольких трассах Новосибирской области временно ограничили движение.

Ограничения затронули трассу Р-255 «Сибирь» от Новосибирска до Кемерово, Р-256 «Чуйский тракт» в пределах области (от 28 до 135 км) с 14:00 и Р-254 «Иртыш» в пределах области (от 947 до 1454 км) с 15:00.

Ограничения связаны с недостаточной видимостью — менее 50−100 метров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экстренное предупреждение о снегопаде появилось в Новосибирской области.

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