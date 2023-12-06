6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявили в Воронежской области
Предупреждение установили минимум на сутки.
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В Воронежской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. С 18:00 среды, 6 декабря, минимум до вечера четверга, 7 декабря, в регионе ожидается гололед и гололедица на дорогах. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что за понедельник, 4 декабря, травмы из-за гололеда получили 178 человек. Среди пострадавших — 12 детей.
РИА «Воронеж» также сообщало, что в Воронежской области ночью пятницы, 8 декабря, ожидается мороз до −13 градусов. Осадки не прогнозируются. Погоду будет определять антициклон.