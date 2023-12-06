Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: РИА "Воронеж"

Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявили в Воронежской области

Предупреждение установили минимум на сутки.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. С 18:00 среды, 6 декабря, минимум до вечера четверга, 7 декабря, в регионе ожидается гололед и гололедица на дорогах. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что за понедельник, 4 декабря, травмы из-за гололеда получили 178 человек. Среди пострадавших — 12 детей.

РИА «Воронеж» также сообщало, что в Воронежской области ночью пятницы, 8 декабря, ожидается мороз до −13 градусов. Осадки не прогнозируются. Погоду будет определять антициклон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта