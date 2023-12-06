6 декабря, источник: ТАСС
В Москве электробусы вышли на «магистральный» маршрут м2
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Электробусы начали курсировать по второму маршруту сети «Магистраль». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Теперь электробусы можно встретить на маршруте м2. Мы начали постепенно переводить маршрут на экологичный транспорт: кроме автобусов теперь там работают и инновационные электробусы российского производства», — говорится в сообщении.
Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, м2 — один из самых популярных и протяженных маршрутов, в среднем в рабочий день на нем совершают около 22 тыс. поездок. Он проходит от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Владыкино» через центр города.
В пресс-службе отметили, что всего в столице уже более 1,3 тыс. электробусов.