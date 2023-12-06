Ростовский эпидемиолог Наталья Ковалевская рассказала как защитить себя от заболевания корью

Эпидемиолог из Ростова-на-Дону Наталья Ковалевская рассказала как защитить себя от заболевания корью.
Врач-эпидемиолог Наталья Ковалевская назвала основную причину такого роста заболевания и как можно себя обезопасить от него.
Корь является опасной вирусной инфекцией. Она передается воздушно-капельным путем. Данное заболевание поражает поверхность дыхательных путей и кожу человека. На теле больного появляется сыпь, из-за воспаленных стенок внутренних органов человека начинает постоянно тошнить. Болезнь сопровождается высокой температурой в течение 10−15 дней. К счастью, современная медицина научилась эффективно бороться с заболеванием. И смертность от нее практически равна нулю.
Но болезнь может давать очень серьезные побочные эффекты, особенно у взрослых. Последствиями инфекции могут стать менингит, энцефалит и осложнения на сердечно-сосудистую систему и дыхательные пути.
По словам врача с 25-летним стажем Натальи Ковалевской, рост заболевания связано с нежеланием граждан прививаться от опасного инфекционного заболевания.
— Защитить себя от кори можно только с помощью вакцинации, — говорит Наталья Ковалевская. — К сожалению, в последние годы появились много противников вакцинации.
Когда женщина отказывается вакцинироваться, она тем.
самым подвергает опасности своего будущего ребенка. Ведь малыш берет материнский иммунитет от этого инфекционного заболевания. К сожалению, женщины в свое время не сделали прививку. Поэтому чаще всего болеют именно маленькие дети.
Чтобы ребенок не подхватил вирус корь, ему нужно сделать две обязательных прививки. Первую делают, когда малышу исполняется 12 месяцев. Вторую — в шесть лет. Ближе к 20 годам действие вакцины практически ослабляется, иммунная система человека снова становится чувствительной к инфекционному заболеванию, и ему требуется новая вакцинация.
Подавляющее большинство взрослых просто не обращают на это никакого внимания. Это и становится причиной роста заболевания.
— Не зарегистрировано ни одного случая заболевания, среди людей, которые сделали вакцину, — добавила специалист.
В начале года в Ростовской области была нехватка лекарственного препарата от кори. Но сейчас такой проблемы не наблюдается.