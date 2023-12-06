6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Сильный снегопад прогнозируют в Воронежской области 9 декабря
Местами ожидается метель.
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В Воронежскую область в ночь на субботу, 9 декабря, вернется снегопад. Ночью синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. В светлое время суток снегопад усилится, местами ожидается метель. Об этом сообщает актуальный пресс-релиз Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья в ночь на субботу, 9 декабря, также ожидается снег. Днем синоптики прогнозируют сильный снегопад.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области ночью пятницы, 8 декабря, ожидается мороз до −13 градусов. Осадки не прогнозируются. Погоду будет определять антициклон.
Сейчас в регионе действует желтый уровень погодной опасности. С 18:00 среды, 6 декабря, минимум до вечера четверга, 7 декабря, ожидается гололед и гололедица на дорогах.