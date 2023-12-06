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6 декабря, источник: СуперОмск

На территории Омской области ожидаются сразу два опасных явления из-за морозов

Обь-Иртышское УГМС предупреждает в среду, 6 декабря 2023 года, что в предстоящую ночь в Омской области мороз усилится до −33…-38°, местами до −27°, днем будет −31…-36°, местами до −26°.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

В связи с морозами в регионе объявлены сразу два штормовых предупреждения из-за опасных явлений.

«О наступлении с 6 по 12 декабря на территории Омской области опасного явления (ОЯ) “аномально холодная погода”, это период, когда отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы составляет 10 и более градусов в сторону понижения и держится пять дней и более, мы выпустили штормовое предупреждение. Еще одно штормовое по Омской области в этот же период выпущено по опасному явлению “сильный мороз”, когда минимальная температура воздуха −40 градусов и ниже держится в течение трех дней и более», — сообщили метеорологи.

Ожидается, что в четверг, 7 декабря 2023 года, в Омске температура воздуха ночью составит −30 …-32°, днем −28… −30°.

Температура ночью в пятницу, 8 декабря 2023 года, ожидается от −34° до −39°, местами −40…-45°, днем −33…-38°, местами до −26°.

В субботу, 9 декабря 2023 года, температура воздуха ночью −34…-39°, местами −40…-45°, днем −30…-35°, местами до −25°. Также местами есть вероятность образования изморози и тумана.

*Прогноз актуален на момент публикаци, возможны изменения.

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