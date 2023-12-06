На территории Омской области ожидаются сразу два опасных явления из-за морозов

В связи с морозами в регионе объявлены сразу два штормовых предупреждения из-за опасных явлений.
«О наступлении с 6 по 12 декабря на территории Омской области опасного явления (ОЯ) “аномально холодная погода”, это период, когда отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы составляет 10 и более градусов в сторону понижения и держится пять дней и более, мы выпустили штормовое предупреждение. Еще одно штормовое по Омской области в этот же период выпущено по опасному явлению “сильный мороз”, когда минимальная температура воздуха −40 градусов и ниже держится в течение трех дней и более», — сообщили метеорологи.
Ожидается, что в четверг, 7 декабря 2023 года, в Омске температура воздуха ночью составит −30 …-32°, днем −28… −30°.
Температура ночью в пятницу, 8 декабря 2023 года, ожидается от −34° до −39°, местами −40…-45°, днем −33…-38°, местами до −26°.
В субботу, 9 декабря 2023 года, температура воздуха ночью −34…-39°, местами −40…-45°, днем −30…-35°, местами до −25°. Также местами есть вероятность образования изморози и тумана.
*Прогноз актуален на момент публикаци, возможны изменения.