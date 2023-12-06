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6 декабря, источник: АиФ Пермь

Пермяков просят в морозы поделиться зимней обувью и одеждой с людьми в беде

Особенно не хватает мужской одежды.

Одежда и обувь для защиты от экстремальных морозов требуется людям, попавшим в беду, в Перми, сообщили в Пермской региональной благотворительной общественной организации «Территория передышки».

Речь идёт о горожанах, оставшихся без дома. В фонде «Территории передышки» для них не хватает тёплой одежды.

«Если у вас на антресолях лежит пара зимних ботинок, валенок, утеплённых кроссовок, которые вы уже не планируете носить, но которые ещё могут сослужить службу другому — принесите их в “Территорию передышки”, — говорят волонтёры. — Вполне возможно, что вы убережёте кого-то от обморожений и других заболеваний».

На «Территории передышки» от пермяков с радостью примут мужские пуховики и утеплённые куртки (не хватает именно мужских вещей), а также продукты долгого срока хранения: макароны, консервы, крупы, лапшу и пюре быстрого приготовления.

Принести или отправить доставкой всё это можно с 10.00 до 18.00 в будни, кроме четверга, в дневной центр на улице Луначарского, 130. Телефон центра: +7 (342) 258−39−30.

Также можно отнести вещи на склад на улице Островского, 109. Он тоже работает с 10.00 до 18:00. Предварительно неравнодушных горожан просят позвонить по номеру: +7 (958) 248−76−23.

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