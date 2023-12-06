Алиханов: продолжается цифровизация Калининградской области

Отмечалось, что объем инвестиций «Ростелекома» в регион увеличился на четверть в 2023 году: построено и запущено 14 базовых станций для устранения цифрового неравенства. Более 3 тысяч жителей малых населенных пунктов получили доступ к мобильной связи и интернету. С начала года проложено более 100 км волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету, прокомментировали в Калининграде собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.
Кроме того, стороны обсудили реализацию первого этапа проекта «Интеллектуальная транспортная система».
Как заявлено, Калининградская область имеет большой потенциал для дальнейшего развития цифровизации.