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6 декабря, источник: KaliningradToday

Алиханов: продолжается цифровизация Калининградской области

В Калининграде сегодня, 6 декабря 2023 года, губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудил с с вице-президентом «Ростелекома» Александром Логиновым цифровизацию региона.

Источник: РИА "Новости"

Отмечалось, что объем инвестиций «Ростелекома» в регион увеличился на четверть в 2023 году: построено и запущено 14 базовых станций для устранения цифрового неравенства. Более 3 тысяч жителей малых населенных пунктов получили доступ к мобильной связи и интернету. С начала года проложено более 100 км волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету, прокомментировали в Калининграде собкору KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

Кроме того, стороны обсудили реализацию первого этапа проекта «Интеллектуальная транспортная система».

Как заявлено, Калининградская область имеет большой потенциал для дальнейшего развития цифровизации.

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