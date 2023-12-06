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6 декабря, источник: АиФ Пермь

В Пермь до конца 2023 года привезут 20 новых трамваев

Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в прямом эфире, что в Пермь до конца 2023 года привезут 20 новых трамваев.

«А в ближайшие два года заменят ещё 44. Это значит, что старые трамваи практически уйдут из краевой столицы», — пояснил он.

Глава региона также упомянул, что сейчас продолжается реконструкция трамвайных путей в Перми. Работы проходят на улице Куйбышева, Дзержинского, Мира.

«Надеюсь, Пермь будет оставаться городом с лучшим транспортом».

сказал Дмитрий Махонин

В заключение губернатор упомянул, что в скором времени в Пермь поставят 98 новых автобусов.

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