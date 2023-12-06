6 декабря, источник: АиФ Пермь
В Пермь до конца 2023 года привезут 20 новых трамваев
Об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в прямом эфире, что в Пермь до конца 2023 года привезут 20 новых трамваев.
«А в ближайшие два года заменят ещё 44. Это значит, что старые трамваи практически уйдут из краевой столицы», — пояснил он.
Глава региона также упомянул, что сейчас продолжается реконструкция трамвайных путей в Перми. Работы проходят на улице Куйбышева, Дзержинского, Мира.
«Надеюсь, Пермь будет оставаться городом с лучшим транспортом».
В заключение губернатор упомянул, что в скором времени в Пермь поставят 98 новых автобусов.