Главное
Спецоперация на Украине
04:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Штрафы пачками полетят»: новые дорожные «ловушки» приготовили водителям Владивостока

«Да сколько можно уже», — отреагировали автомобилисты.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке уже в следующем году могут появиться новые камеры фиксации движения сразу на нескольких перекрестках. Оборудование будет предназначено для выявления нарушителей, движущихся прямо при установке запрещающих знаков.

Такое предложение пообещали рассмотреть в мэрии Владивостока при формировании бюджета на 2024 год, пишет Telegram-канал «novosti_primorye1» (18+).

Новые камеры хотят разместить на перекрестках «Прапорщика Комарова и Океанского проспекта» и «Фонтанной и Океанского проспекта». Также сообщается, что планируется установить знаки, запрещающие проезд прямо через Океанский проспект по Адмирала Фокина.

Водители отреагировали на возможные изменения:

«Штрафы пачками полетят»;

«Да сколько можно уже»;

«Скоро вообще ездить запретят».

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта