04:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Штрафы пачками полетят»: новые дорожные «ловушки» приготовили водителям Владивостока
«Да сколько можно уже», — отреагировали автомобилисты.
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Во Владивостоке уже в следующем году могут появиться новые камеры фиксации движения сразу на нескольких перекрестках. Оборудование будет предназначено для выявления нарушителей, движущихся прямо при установке запрещающих знаков.
Такое предложение пообещали рассмотреть в мэрии Владивостока при формировании бюджета на 2024 год, пишет Telegram-канал «novosti_primorye1» (18+).
Новые камеры хотят разместить на перекрестках «Прапорщика Комарова и Океанского проспекта» и «Фонтанной и Океанского проспекта». Также сообщается, что планируется установить знаки, запрещающие проезд прямо через Океанский проспект по Адмирала Фокина.
Водители отреагировали на возможные изменения:
«Штрафы пачками полетят»;
«Да сколько можно уже»;
«Скоро вообще ездить запретят».