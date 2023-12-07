03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Похолодает до 28 градусов: синоптики назвали дату сильнейших морозов в Приморье
В край вновь вернется зима.
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Ближайшие выходные в Приморье вернется зима, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Примгидромет». Очередной циклон принесет в край снег. Из-за облачности минимальные температуры понизятся до −5…-11 °С. На юге и восточном побережье ожидается температура в +1…-3 °С.
Днем в субботу, 9 декабря, циклон уйдет в Охотское море, а вслед за ним в край вторгнется гребень антициклона — снег прекратится. Вместе с северо-западными потоками будет поступать холодный воздух, но температура станет выше ночной: −3…-9 °С, на юге и востоке −1…+3 °С.
В воскресенье, 10 декабря, похолодает. Ночные морозы окрепнут до −17…-28 °С, на юге и восточном побережье синоптики прогнозируют до −10…-16 °С. Днем в Приморье будет очень холодно, столбики термометров покажут на 4−8 градусов ниже субботних значений.
Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается, но будет ветрено. В субботу ночью и утром температура воздуха −1…-3 °С, к концу дня столбики термометров опустятся до −6 °С. Воскресенье значительно холоднее: ночью температура опустится до −12…-14 °С, днем −6…-9 °С. Из-за сильного ветра по ощущениям будет казаться холоднее.