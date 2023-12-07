7 декабря, источник: МК.RU Челябинск
На Южный Урал пришли морозы
В четверг, 7 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, без осадков, утром местами туманы, изморозь.
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Температура воздуха днем составит от −22 до −28 градусов, на юге и крайнем западе −16, −21. Ветер северной четверти 2−7 метров в секунду.
В Челябинске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −25 до −27 градусов. Ветер северной четверти 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 7 декабря, у Августы, Александра, Алексея, Анисьи, Григория, Евгения, Евграфа, Екатерины, Ивана, Марка, Митрофана, Михаила, Порфирия, Прокопия, Симона и Христофора.
Между прочим, 7 декабря 2023 года отмечают день Катерины Санницы. Согласно приметам, сегодня не рекомендуется ремонтировать обувь. Дело в том, что она быстро износится и станет непригодной к использованию.