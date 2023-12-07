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7 декабря, источник: МК.RU Омск

В Омске до одиннадцати утра действует режим «чёрного неба»

В Омске в десять вечера среды, 6 декабря, введён режим НМУ первой степени опасности.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°

Продлится он как минимум до одиннадцати утра четверга, 7 декабря.

В это время, по данным Обь-Иртышского УГМС, в городе будут наблюдаться неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Во время действия такого режима предприятия должны снижать количество выбросов.

Ранее мы писали о двукратном превышении ПДК по сероводороду, которое было зафиксировано в Омске 21 ноября. А также о выбросе формальдегида 11 ноября.

Напомним, что помимо режима «чёрного неба» в Омске сегодня существенно похолодает. Днём по данным популярных погодных сервисов ожидается до −32 градусов.

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