7 декабря, источник: МК.RU Омск
В Омске до одиннадцати утра действует режим «чёрного неба»
В Омске в десять вечера среды, 6 декабря, введён режим НМУ первой степени опасности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Продлится он как минимум до одиннадцати утра четверга, 7 декабря.
В это время, по данным Обь-Иртышского УГМС, в городе будут наблюдаться неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Во время действия такого режима предприятия должны снижать количество выбросов.
Ранее мы писали о двукратном превышении ПДК по сероводороду, которое было зафиксировано в Омске 21 ноября. А также о выбросе формальдегида 11 ноября.
Напомним, что помимо режима «чёрного неба» в Омске сегодня существенно похолодает. Днём по данным популярных погодных сервисов ожидается до −32 градусов.