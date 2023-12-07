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7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ударят 35-градусные морозы

Синоптики Башгидрометцентра предупреждают жителей республики о сильных морозах.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 7 декабря, осадков не ожидается. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха в северной половине днем −23…-28°. В южной половине днем −15…-20°.

8 декабря осадков не ожидается. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −30…-35°, по югу до −20°, днем −25…-30°, по югу до −17°…-22°.

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