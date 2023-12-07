7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ударят 35-градусные морозы
Синоптики Башгидрометцентра предупреждают жителей республики о сильных морозах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 7 декабря, осадков не ожидается. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха в северной половине днем −23…-28°. В южной половине днем −15…-20°.
8 декабря осадков не ожидается. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −30…-35°, по югу до −20°, днем −25…-30°, по югу до −17°…-22°.