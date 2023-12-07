7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Хабаровске в 2024 году появится 10 новых трамваев
Об этом на прямой линии сообщил Михаил Дегтярев.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел 6 декабря прямую линию, где ответил на вопросы жителей региона. Они касались разных тем, но один из них был о плохом состоянии трамваев. Хабаровчане хотят, чтобы городской парк обновили.
Михаил Дегтярев отметил, что по электротранспорту у властей большие планы. Так, в следующем году в краевой столице появятся 10 новых трамваев и 16 троллейбусов. Их также покрасят в фирменный уже для региона оранжевый цвет, который выбрали сами жители.
Также планируется закупить около полусотни новых автобусов для пригородных маршрутов.
— Трамвайный транспорт будет восстановлен и в Комсомольске-на-Амуре. Это решение было дано президентом РФ Владимиром Путиным во время защиты мастер-плана Города юности, — рассказал губернатор Михаил Дегтярев.